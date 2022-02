Ecatombe di pesci nel Golfo di Biscaglia, “gettati in mare” da mega peschereccio [FOTO]

MeteoWeb

Nel Golfo di Biscaglia è stato avvistato un enorme banco di pesci morti: i video girati dagli ambientalisti mostrano una sterminata distesa di carcasse, “oltre 100mila“, che galleggiano sull’acqua.

Il governo francese e la Commissione UE hanno annunciato un’indagine.

Secondo Sea Shepherd France, che ha diffuso le foto dei pesci morti che galleggiano sulla superficie dell’Oceano Atlantico, i pesci “sono stati gettati in mare” a 300 km da La Rochelle, da uno dei pescherecci più grandi del mondo, il Margiris, 143 metri di lunghezza e l’area interessata copre una distesa di circa 3mila metri quadrati.

Il Margiris, il secondo peschereccio più grande al mondo, ha confermato di aver avuto un incidente, la rottura delle reti.

Il pesce in mare e il melu’ (anche chiamato potassolo) utilizzato di solito per fare il surimi. La Margiris, gestita da una compagnia olandese, ha una rete lunga 600 metri ed è in grado di contenere fino a 6mila tonnellate di pesce.

Il Ministro francese della pesca, Annick Girardin, ha definito le immagini scioccanti, e il commissario UE per l’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha promesso un’indagine.

Secondo la Pelagic Freezer-Trawler Association, l’associazione europea dei pescherecci da traino congelatori, la rete del Margiris si è rotta “accidentalmente” all’alba di giovedì, un evento “molto raro“: “In linea con la normative Ue, (l’incidente) è stato registrato sul giornale di bordo e segnalato alle autorità dello Stato di bandiera della nave, la Lituania“.