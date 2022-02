Elicottero cade vicino alla spiaggia a Miami Beach, due feriti – VIDEO

MeteoWeb

Un elicottero con a bordo tre persone è caduto nelle acque di Miami Beach, proprio nei pressi delle spiaggia, a due passi dai bagnanti, seminando panico tra i turisti. A riferirlo è la polizia locale, che anche postato un video sui social, visibile cliccando sul link in calce all’articolo. Due passeggeri sono rimasti feriti e sono ricoverati in condizioni definite “stabili“. Ignota per ora la causa dell’incidente. L’elicottero è un Robinson R44.