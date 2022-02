Meteo Emilia Romagna: allerta gialla per rischio valanghe sull’Appennino centrale

MeteoWeb

Allerta valanghe, con codice giallo, in Emilia Romagna: l’area interessata è quella dell’Appennino emiliano centrale, mentre restano in verde quello emiliano occidentale e quello romagnolo. L’allerta dell’Arpae è valida da stasera alla sera di domani, mercoledì 16 febbraio. Il codice giallo interessa i Comuni di Ventasso, Villa Minozzo (Reggio Emilia), Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola (Modena), Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere (Bologna).