Escursionisti in difficoltà al rientro dal sentiero della Grotta del Gelo sul versante nord dell’Etna: recuperati dal Soccorso Alpino

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 4 febbraio, per il recupero di un gruppo di giovani escursionisti stranieri in difficoltà al rientro dal sentiero della Grotta del Gelo, sul versante nord dell’Etna.

Allertati dal SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), la squadra d’intervento del SASS ha intrapreso la ricerca degli escursionisti in alta quota, sulla direttiva della Grotta del Gelo, dove dalle prime informazioni giunte sembrava fossero ancora i giovani malcapitati.

Nel frattempo il gruppo degli escursionisti era sceso di quota, raggiungendo autonomamente il rifugio di Monte Spagnolo, uno dei bivacchi presenti lungo la Pista Altomontana, dove sono stati raggiunti dai nostri tecnici, dai SAGF e dai Vigili del Fuoco, che nel frattempo convergevano sul posto, e infine accompagnati all’uscita della zona impervia fino al Rifugio Ragabo.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di incidenti in montagna, su pareti di roccia, sentieri, grotte, gole fluviali, ambienti innevati, o in caso di dispersi in ambiente impervio, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente impervio o a rischio evolutivo sanitario.