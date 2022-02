Esplosione e incendio nel sud della Francia: almeno sette morti, tra cui due bambini, e una trentina di feriti – FOTO

MeteoWeb

Almeno sette persone, tra cui un neonato, sono morte a seguito di un’esplosione e di un incendio scoppiati nel sud-ovest della Francia. Il neonato era uno dei due bambini uccisi durante l’incidente, secondo i media locali. “La valutazione provvisoria è di sette morti, di cui due bambini. Questa valutazione non è ancora definitiva”, ha spiegato il Ministro dell’Interno Gérald Darmanin. Si contano anche una trentina di feriti.

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco e di soccorso dei Pirenei orientali ha riferito che l’esplosione è avvenuta nel cuore di Saint-Laurent-de-la-Salanque intorno all’01:30 di notte. Ha poi provocato un incendio nelle case sopra una serie di negozi. Le immagini condivise online dalle forze dell’ordine mostrano i resti carbonizzati di un condominio, con detriti che si riversano sulla strada. Sul posto sono intervenute anche squadre mediche mentre oltre 85 Vigili del Fuoco hanno lavorato per tenere sotto controllo l’incendio.

“Ho sentito un’esplosione molto forte. La casa ha persino tremato. Ho aperto le persiane. C’era fumo dappertutto. L’edificio era già in fiamme. È stato impressionante“, ha detto un residente, che vive a 100 metri dal luogo dell’esplosione. In mattinata i servizi di emergenza hanno scoperto i primi cinque cadaveri tra le macerie degli edifici. È stata aperta un’indagine per determinare le cause dell’esplosione.