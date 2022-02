Esplosione su petroliera al largo della Nigeria: 10 persone a bordo della Trinity Spirit [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Esplosione al largo delle coste della Nigeria: a bordo della nave Trinity Spirit, adibita alla produzione e allo stoccaggio di petrolio, vi sono 10 membri dell’equipaggio.

Grandi pennacchi di fumo si innalzano dall’imbarcazione che affonda con delle parti in fiamme.

La nave ha sede a Warri, nel Delta del Niger, e ha una capacità di contenere fino a due milioni di barili di petrolio al giorno.

Shebah Exploration and Production, proprietaria dell’imbarcazione, ha riferito che sono in corso indagini per stabilire la causa dell’esplosione.

Il Delta del Niger soffre da decenni dell’inquinamento ambientale causato dalla produzione di petrolio: fuoriuscite e combustione di gas hanno distrutto vaste aree dell’ecosistema della regione e causato problemi di salute alle popolazioni locali.