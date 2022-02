Etiopia, maxi-diga sul Nilo: da domani potrebbe iniziare a produrre energia

MeteoWeb

L’Etiopia potrebbe iniziare da domani a produrre energia elettrica dalla maxi–diga sul Nilo, circondata da polemiche, in quanto ridurrà la vitale portata d’acqua a disposizione di Sudan ed Egitto, riporta AFP.

“Domani ci sarà la prima generazione di energia della diga,” ha dichiarato all’agenzia di stampa francese un funzionario del governo etiope.

La struttura, detta “diga del Grande Rinascimento Etiope” (GERD), è il più grande progetto idroelettrico in Africa, al centro di polemiche da un decennio: mentre l’Etiopia la ritiene essenziale per il proprio sviluppo economico, Egitto e Sudan la considerano come una minaccia a causa della loro dipendenza dalle acque del Nilo.