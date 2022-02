Etna, eruzione mozzafiato: nube di cenere alta 10 mila metri si dirige verso Palermo nella notte, le FOTO del parossismo visto da Reggio Calabria

MeteoWeb

L’Etna sta dando spettacolo nella notte con un’eruzione che incanta migliaia di osservatori tra Calabria e Sicilia: si tratta del primo parossismo del 2022 con alte fontane di lava dal Cratere di Sud/Est, ormai da tempo la più alta vetta del vulcano siciliano. Il parossismo è entrato nel vivo a partire dalle 21:40 ed è tuttora molto intenso, al punto da determinare un intenso bagliore rosso che si innalza molto in alto oltre la vetta del “Mongibello”.

L’eruzione sta sprigionando un’enorme nube di cenere, lapilli e materiale vulcanico che ha superato i 10 mila metri di altitudine nella troposfera, e si muove verso nord/ovest spinta dalle correnti sud/orientali che soffiano ai bassi strati sulla Sicilia in queste ore. Nella notte la cenere potrebbe cadere su Palermo e comunque coprirà di nero il versante tirrenico della Sicilia, tra messinese e palermitano. Sul versante nord/occidentale dell’Etna, e in modo particolare su Bronte, Maletto e Randazzo, è già in corso una fitta pioggia nera di cenere e pietre laviche. Particolarmente affascinante la vista dell’eruzione dalla Calabria (vedi foto scattate da Reggio Calabria nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo).