Famiglia muore di sete e caldo in Sierra Nevada: mesi dopo ricostruita la tragedia tramite il cellulare, foto e disperati tentativi di chiamate mai riuscite

MeteoWeb

Una indagine della polizia californiana di Mariposa conferma dopo diversi mesi la morte di una intera famiglia per caldo e disidratazione nella Sierra Nevada. Le vittime sono Jonathan Gerrish (45 anni), sua moglie Ellen Chung (35 anni), la figlia di un anno Aurelia e il cane Oski. Quando sono stati ritrovati il giorno dopo, grazie all’allarme della baby sitter che non li aveva visti rientrare, erano state avanzate varie piste: eliminata l’ipotesi di un fulmine e della violenza fisica, si era pensato al gas tossico di una miniera abbandonata, all’acqua contaminata da alghe altrettanto tossiche di un fiume vicino, al suicidio, all’uso di alcol o droghe. Poi ad ottobre la conclusione preliminare: le cause della morte sono state il caldo eccessivo e la disidratazione.

Il 15 agosto scorso, la famiglia si era avventurata in un sentiero della Sierra Nevada, il ‘Savage Lundy Trail’, tutto esposto al sole e senza vegetazione, con soli due litri e mezzo di acqua. Solo i dati estratti dal cellulare, come foto, video, chiamate, sms, mesi dopo la tragedia, hanno consentito agli investigatori di ricreare il tragitto della famiglia, i tempi dei loro spostamenti e le disperate richieste d’aiuto quando la coppia aveva capito di essersi inoltrata troppo nel sentiero. Video e foto documentano le prime ore passate in tranquillità lungo il sentiero. La temperatura iniziale era di +24°C, salita velocemente a +43°C lungo un percorso in salita di quasi 7km, con un dislivello di 600 metri, senza l’ombra di vegetazione. Nel giro di 27 minuti, poco dopo mezzogiorno, la coppia ha eseguito 4 tentativi di chiamata (non verso il 911, il numero di emergenza) e un tentativo di sms. Tentativi, appunto, perché in assenza di campo, né le chiamate né l’sms sono partiti.

Lo Sceriffo, dopo aver analizzato il cellulare di Jonathan, ha ricostruito in dettaglio i momenti chiave della tragedia, grazie alle foto scattate dalla coppia. Dai dati del cellulare, si comprende come l’inferno per la famiglia sia iniziato intorno alle 11.

44: breve video all’inizio del sentiero

00: foto del sentiero

00: foto del fiume

35: foto del fiume e di loro insieme

00: selfie della famiglia

16: altro selfie familiare

29: foto di un torrente

56: tentativo di invio di un sms. “…puoi aiutarci. Siamo sul Savage Lundy Trail diretti verso Hites trail. No acqua. Molto calore, con la bambina”

09: tentativo di chiamata

25: foto del posto dove si trovano

35: altro tentativo di chiamata

36: due tentativi di chiamata.

Sono questi gli ultimi disperati tentativi della famiglia di salvarsi, prima di soccombere alla disidratazione e al caldo della Sierra Nevada.