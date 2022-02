Fitta nebbia in A4: tamponamenti a catena tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Una fitta nebbia – con visibilità tra i 50 e i 100 metri – sta creando numerosi disagi sull’A4, nel tratto autostradale della bassa pianura veneta e friulana tra Meolo e Latisana.

Fin dalle prime ore dell’alba si sono susseguiti una serie di tamponamenti tutti di lieve entità e senza feriti: 4 incidenti si sono verificati sulla carreggiata est (direzione Trieste) tra Cessalto e Portogruaro e 2 sulla carreggiata ovest (direzione Venezia) tra Cessalto e San Dona’.

I sinistri sono già stati in gran parte risolti grazie all’intervento del personale di Autovie e dei soccorsi stradali.

Attualmente, code e rallentamenti si segnalano in particolare tra Meolo e Portogruaro in direzione Trieste e per questo – tramite i pannelli a messaggio variabile – il traffico viene reindirizzato verso il bypass A27/A28.