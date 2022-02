La vita potrebbe davvero passare come un flash davanti agli occhi quando moriamo: i risultati di un nuovo studio

MeteoWeb

Nuovi dati derivanti da un “incidente” scientifico hanno suggerito che la vita potrebbe davvero passare come un flash davanti ai nostri occhi quando moriamo. Un team di scienziati ha deciso di misurare le onde cerebrali di un paziente di 87 anni che aveva sviluppato epilessia. Ma durante la registrazione neurologica, l’uomo è stato colpito da un infarto fatale, offrendo quella che è la registrazione inaspettata di un cervello morente.

La registrazione ha rivelato che nei 30 secondi prima e dopo, le onde cerebrali dell’uomo seguivano gli stessi schemi del sogno o dei ricordi. Un’attività cerebrale di questo tipo potrebbe suggerire che negli ultimi momenti di vita di una persona potrebbe verificarsi una sorta di “rievocazione finale della vita“, ha scritto il team di scienziati nello studio pubblicato su Frontiers in Aging Neuroscience.

Il Dott. Ajmal Zemmar, coautore dello studio, ha affermato che ciò che il team ha ottenuto accidentalmente è stata la prima registrazione in assoluto di un cervello morente. “In realtà è stato del tutto casuale, non avevamo in programma di fare questo esperimento o registrare questi segnali“, ha detto alla BBC.

Quindi negli ultimi istanti di vita daremo uno sguardo indietro nel tempo ai nostri cari e ad altri ricordi felici? Zemmar ha detto che era impossibile dirlo: “se dovessi passare al regno filosofico, ipotizzerei che se il cervello facesse un flashback, probabilmente vorrebbe ricordarti le cose buone, piuttosto che le cose cattive. Ma ciò che è memorabile sarebbe diverso per ogni persona”.

Zemmar, neurochirurgo presso l’Università di Louisville, ha detto che nei 30 secondi prima che il cuore del paziente smettesse di fornire sangue al cervello, le sue onde cerebrali seguivano gli stessi schemi di quando svolgiamo compiti ad alto carico cognitivo, come concentrarsi, sognare o rievocare ricordi. Ciò è continuato per 30 secondi dopo che il cuore del paziente ha smesso di battere, il punto in cui un paziente viene generalmente dichiarato morto. “Questa potrebbe essere l’ultima rievocazione dei ricordi che abbiamo vissuto nella vita e che si ripetono attraverso il nostro cervello negli ultimi secondi prima di morire“, ha spiegato Zemmar.

Lo studio solleva anche domande su quando finisce la vita esattamente: quando il cuore smette di battere o quando il cervello smette di funzionare? Zemmar e il suo team hanno avvisato che non si possono trarre conclusioni generali da uno studio condotto su una sola persona. Il fatto che il paziente fosse epilettico, con un’emorragia e un rigonfiamento cerebrali, complica ulteriormente le cose. “Non mi sono mai sentito a mio agio nel segnalare un caso“, ha detto Zemmar, e per anni dopo la registrazione iniziale nel 2016, ha cercato casi simili per rafforzare l’analisi, ma senza successo.

Ma uno studio del 2013 – condotto su ratti sani – potrebbe offrire un indizio. In quell’analisi, i ricercatori statunitensi hanno riportato alti livelli di onde cerebrali nel punto di morte fino a 30 secondi dopo che il cuore dei topi aveva smesso di battere, proprio come i risultati trovati nel paziente epilettico di Zemmar. Le somiglianze tra gli studi sono “sorprendenti“, ha detto il neurochirurgo.

Ora il team spera che la pubblicazione di questo caso umano possa aprire la porta ad altri studi sugli ultimi istanti della vita. “Penso che ci sia qualcosa di mistico e spirituale in tutta questa esperienza di pre-morte. E risultati come questo sono un momento per il quale gli scienziati vivono”, conclude Zemmar.