Forte nevicata a Campobasso, l’assessore all’ambiente: “il maltempo ha distrutto centinaia di alberi”

“Il patrimonio arboreo della città di Campobasso ha subito danni irreversibili. Sono centinaia le piante danneggiate, alcune senza possibilità di essere salvate“: è quanto ha dichiarato l’assessore all’ambiente della città di Campobasso, Simone Cretella, che ha anche disposto la chiusura del giardino pubblico di Villa de Capoa per consentire i sopralluoghi e i primi interventi di messa in sicurezza. “In questo periodo dell’anno – ha proseguito l’assessore – le piante non sono più in riposo vegetativo e questo le rende molto più vulnerabili. Ritengo che abbiamo perso una parte importante del patrimonio verde, soprattutto lecci, ligustri e acacie ma anche alcuni alberi di pregio“.

Cretella ha annunciato un’indagine approfondita al termine della fase di emergenza meteo e la sostituzione degli alberi distrutti dalla neve e dal vento.