Forte terremoto in Guatemala: almeno 3 morti e danni per 31mila persone [FOTO]

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6.2 (dato INGV) ha colpito ieri il Guatemala: ha causato gravi danni importanti, 3 morti per infarto ed un bambino ferito, secondo quanto hanno confermato le autorità locali.

In un comunicato, l’Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia nazionale ha riferito che dopo l’evento iniziale sono state registrate 25 repliche di magnitudo tra 2.6 e 6.2.

Il presidente della Repubblica Alejandro Giammattei ha presieduto una conferenza stampa in cui i diversi responsabili hanno fornito particolari dell’evento rilevando che nel complesso i danni alle persone e alle cose sono stati limitati.

E’ stato riferito che ben 31.297 persone hanno riportato danni in 7 dipartimenti, derivanti da frane e crolli di edifici.

Un responsabile della Protezione civile ha segnalato l’interruzione totale o parziale di vari tratti di vie di comunicazione.

Il presidente Giammattei ha riferito che un bambino è stato ospedalizzato con un braccio fratturato, ed ha chiarito che la ridotta quantità di danni registrati è stata dovuta al fatto che si è trattato di un sisma con ipocentro profondo, di tipo ondulatorio e non sussultorio.

Il Terremoto è stato avvertito anche in El Salvador e in Chiapas, Messico, che confina con il Guatemala.