MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Piemonte, in particolare in provincia di Torino e Cuneo.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 3.4, avvenuto a 1 km sudovest da Polonghera (Cuneo), alle 15:49:16 ad una profondità di 24 km.

Il terremoto è stato localizzato a:

25 km da Moncalieri

32 km da Torino

45 km daCuneo

50 km da Asti

82 km da Alessandria

89 km da Savona

Non si segnalano danni a persone o cose.