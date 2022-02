Forte vento nel sud della Francia, diversi incendi nell’Hérault: 2 cavalli uccisi nel rogo scoppiato in un maneggio – FOTO

MeteoWeb

Più di 150 Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi scoppiati nell’Hérault, dipartimento della regione Occitania, nel sud della Francia. Sono divampati roghi a Saint-Thibéry, Marseillan e Cessenon-sur-Orb e le fiamme sono alimentate dai forti venti che soffiano sull’area, anche superiori a 100km/h. Il dipartimento è in allerta gialla proprio per il forte vento.

L’incendio più importante si è sviluppato in un maneggio nella città di Saint-Thibéry (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Una balla di paglia ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate a due capannoni che ospitavano animali, uccidendo due cavalli. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio, senza che si verificassero feriti o vittime tra le persone.

Inoltre, i Vigili del Fuoco sono impegnati in due diverse operazioni a Marseillan e a Cessenon-sur-Orb, in entrambi i casi per incendi di vegetazione. A Marseillan, le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, alimentate dal forte vento. Un ettaro è già andato in fumo.