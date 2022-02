Forti venti alimentano vasti incendi in Liguria: boschi in fiamme sulle alture di Genova e delle Cinque Terre [FOTO]

MeteoWeb

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento, è divampato nella notte sul Monte Moro, sulle alture di Genova.

Sul posto stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco e i volontari.

Allertata la polizia stradale per potere intervenire nel caso in cui le fiamme dovessero raggiungere la A12: il rogo ha interessato infatti l’area tra Sant’Ilario e il casello di Nervi.

Entrati in azione anche i Canadair.

I pompieri sono stati impegnati la scorsa notte anche per due incendi scoppiati tra le Cinque Terre e la Riviera Spezzina, a pochi km di distanza l’uno dall’altro: due fronti sono stati segnalati sulle alture di Monterosso, all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre, e sopra Bonassola, in zona Punta del Carlino.

Sul posto una ventina di pompieri del comando provinciale della Spezia e dei distaccamenti di Brugnato e Levanto, con due autopompe e tre autobotti. Il fuoco potrebbe essere stato generato da abbruciamenti incustoditi, anche se non è stata esclusa l’origine dolosa.

I venti di burrasca su tutta la costa rendono l’intervento particolarmente complesso.