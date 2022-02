Frammenti di plastica nelle polpette IKEA: scatta il richiamo, chi ha già acquistato non deve consumare

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “HUVUDROLL polpette vegetariane surgelate” da 1000g (art. 704.877.95) a marchio IKEA of Sweden AB, lotto di produzione n° 2022-10-26. Il prodotto è stato richiamato per possibile presenza di frammenti di plastica solo su lotto riportante data di scadenza 26/10/2022.

Nelle avvertenze si legge: “Si raccomanda di non consumare il prodotto riportante data di scadenza 2022-10-26 e di riportarlo in negozio. Previsto rimborso senza necessità di prova d’acquisto“.