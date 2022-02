Disastrosa frana in Colombia: “un pezzo di montagna è caduto sopra le case”, almeno 14 morti a Dosquebradas [FOTO]

MeteoWeb

Una frana causata dalla pioggia ha travolto diverse case a Dosquebradas, nella provincia di Risaralda, in Colombia: le autorità hanno confermato almeno 14 morti e 34 feriti.

“Stiamo cercando i dispersi,” hanno affermato le autorità.

“Abbiamo sentito un rumore tremendo, siamo usciti di casa a vedere e c’era un pezzo di montagna caduto sopra le case,” ha raccontato il tassista Dubernei Hernandez che, come altri suoi compaesani, ha scavato tra terra e macerie per recuperare le persone seppellite dalla frana.