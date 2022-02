Francia, ricorso dell’associazione Navigants Libres: “no al pass vaccinale, troppe reazioni avverse in volo e a terra”

MeteoWeb

L’associazione sindacale francese Navigants Libres ha presentato un ricorso urgente al Consiglio di Stato contro il pass vaccinale. 600 piloti, hostess e steward si schierano contro la misura anti-Covid. “No al pass vaccinale sui nostri aerei! Sempre più segnalati effetti secondari, in volo o a terra. 600 dei nostri membri hanno incaricato Diane Protat di informare il Consiglio di Stato della gravità della situazione. Per viaggiare in sicurezza”, si legge in un tweet dell’associazione sindacale.

Navigants Libres chiede di non fare salire a bordo chi ha ricevuto nelle ore precedenti dosi di vaccino, perché troppi voli sarebbero stati complicati da passeggeri con reazioni avverse al vaccino che hanno costretto a cambiare i piani di volo.