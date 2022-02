Furiosa mareggiata flagella Scilla, Lungomare devastato – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta mareggiata si sta abbattendo su Scilla, borgo turistico della Costa Viola in provincia di Reggio Calabria: le onde altissime hanno raggiunto la strada, portando detriti e provocando danni sul Lungomare della “Marina Grande”. La situazione è critica, e cresce il timore per una grande tempesta in serata quando il vento di maestrale diventerà ancora più forte.