Astronomia: spettacolare fusione di 3 galassie immortalata da Hubble

Tre galassie lontane si scontrano in una nuova straordinaria immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Questo incidente cosmico è noto come tripla fusione di galassie, quando tre galassie si avvicinano lentamente l’una all’altra e si distruggono a vicenda con le loro forze gravitazionali concorrenti. Fusioni come queste sono comuni in tutto l’universo e tutte le grandi galassie, inclusa la nostra Via Lattea, devono le loro dimensioni a fusioni violente come questa.

Per quanto caotiche possano sembrare, fusioni come queste hanno più a che fare con la creazione che con la distruzione. Quando il gas delle tre galassie vicine si scontra e si condensa, un vasto mare di materiale, da cui emergeranno nuove stelle, si accumula al centro della galassia appena unificata. Le stelle esistenti, nel frattempo, sopravvivranno allo schianto per lo più indenni. Mentre il “tiro alla fune” gravitazionale tra le tre galassie deforma i percorsi orbitali di molte stelle esistenti, esiste così tanto spazio tra quelle stelle che è probabile che relativamente poche di esse entrino in collisione.

L’ammasso di galassie catturato da Hubble si chiama IC 2431, situato a circa 681 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cancro. Gli astronomi hanno rilevato la fusione grazie a un progetto di citizen science chiamato Galaxy Zoo, che ha invitato più di 100.000 volontari a classificare le immagini di 900.000 galassie catturate dal telescopio Hubble che non sono mai state esaminate a fondo. Il progetto ha realizzato in 175 giorni ciò che gli astronomi avrebbero impiegato anni per raggiungere, secondo la NASA, e l’iniziativa ha già portato a una serie di scoperte strane ed emozionanti, come questa.

Lo studio delle fusioni galattiche può aiutare gli astronomi a comprendere meglio il passato e il futuro della Via Lattea. Si pensa che la Via Lattea abbia divorato più di una dozzina di galassie negli ultimi 12 miliardi di anni. Nel frattempo, la nostra galassia sembra sulla buona strada per combinarsi con la vicina galassia di Andromeda tra circa 4,5 miliardi di anni. La fusione altererà totalmente il cielo notturno sulla Terra ma probabilmente lascerà indenne il sistema solare, secondo la NASA.