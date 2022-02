Gemelle omozigote sposano gemelli omozigoti: “i nostri figli sono cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari”

MeteoWeb

Due sorelle hanno lasciato la gente perplessa dopo aver detto che i loro due figli sono fratelli, cugini e gemelli. Brittany e Briana sono gemelle omozigote che hanno sposato Josh e Jeremy Salyers, gemelli omozigoti, e poi hanno dato alla luce due bambini, Jett e Jax, a pochi mesi l’uno dall’altro. In un post pubblicato su Instagram, hanno detto che i loro figli sono “cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari”, il che ha lasciato molte persone perplesse. Poiché entrambi i genitori di Jax e Jett sono fratelli gemelli omozigoti, potrebbero essere descritti come “quaternari” poiché sono geneticamente imparentati con Brittany, Briana, Josh e Jeremy.

Nei commenti al post, le persone si sono mostrate piuttosto confuse, cercando di mettere insieme la relazione tra questi due bambini, insieme a quella dei loro genitori. Un utente ha spiegato: “le loro madri e i loro padri sono gemelli omozigoti. Entrambi i gruppi di genitori hanno poi avuto figli. Lo stesso identico DNA ha creato entrambi” i bambini. Un altro ha aggiunto: “i gemelli omozigoti condividono lo stesso DNA ed entrambi i gruppi di genitori sono omozigoti. Se questa famiglia effettuasse un test del DNA degli antenati, mostrerebbe questi bambini come fratelli, non cugini!“.

Brittany e Briana hanno incontrato Josh e Jeremy a un festival per gemelli nel 2017 e i ragazzi Salyers hanno fatto le loro proposte di matrimonio sei mesi dopo. Le due coppie si sono sposate nello stesso giorno il 5 agosto 2018, vivono nella stessa casa in Virginia (USA) e ora stanno allargando le loro famiglie.

Le coppie avevano dato la notizia della doppia gravidanza sulla loro pagina Instagram condivisa. Anche se la gravidanza nello stesso momento potrebbe essere uno shock per molti, le sorelle hanno parlato ad Australia’s Today dei loro piani per rimanere incinta allo stesso tempo. Quando è stato loro chiesto se avrebbero programmato i loro incontri d’amore per riuscirci, Brianna aveva ammesso: “idealmente, il tempismo dovrà essere davvero buono”. “Penso che ci sia qualcosa che ci piacerebbe vivere insieme. Abbiamo vissuto insieme la maggior parte delle tappe fondamentali della nostra vita, i compleanni, la patente, le lauree e il nostro doppio matrimonio. Questo sarebbe il prossimo grande evento e ci piacerebbe viverlo insieme, e idealmente lo faremo”, aveva aggiunto Brittany.