Giappone sommerso dalla neve: imbiancato il Nord del Paese, nuove bufere in arrivo [FOTO e VIDEO]

Nelle scorse ore, forti nevicate hanno colpito il Nord del Giappone, rallentando o bloccando il traffico aereo e ferroviario, e le autorità meteorologiche hanno avvertito che sono attese ulteriori bufere di neve e mareggiate nella regione e anche in alcune parti orientali del Paese.

Japan Airlines Co. e All Nippon Airways Co. hanno cancellato più di 140 voli da e per Hokkaido e altre località, mentre Hokkaido Railway Co. ha sospeso tutte le corse dei treni da e per la stazione JR di Sapporo.

Più di 970 tratte ferroviarie sono state sospese a Sapporo e in altre aree dell’Hokkaido, rappresentando oltre il 70% dei circa 1.230 servizi ferroviari giornalieri in media nella regione.

Con le aree vicino a Sapporo che dovrebbero ricevere fino a 50 cm di neve entro martedì mattina, potrebbero essere interessati ulteriori servizi ferroviari. La capitale dell’Hokkaido ha registrato nevicate di 11 cm in 24 ore fino alle 6 di lunedì, secondo l’Agenzia meteorologica.

Un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli si è verificato sull’autostrada Hakodate-Esashi a Hokuto, nell’Hokkaido: 7 persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Uno di loro si teme sia deceduto, hanno riferito i soccorritori locali.

Si ritiene che forti nevicate e vento abbiano creato condizioni di visibilità estremamente scarse, un “whiteout“, nell’area. Molti veicoli sono rimasti bloccati sulla superstrada, è stato riferito.

Si prevede che fino a 70 cm di neve cadranno sulla regione di Hokuriku in 24 ore fino alle 6:00 di martedì, mentre la regione di Kanto-Koshin prevede una nevicata massima di 50 cm nello stesso periodo di tempo.

Hokkaido e la regione nord-orientale del Tohoku prevedono una velocità massima del vento di 126 km/h, mentre le onde potrebbero raggiungere fino a 6 metri di altezza, a Hokkaido, Tohoku e Hokuriku, secondo l’agenzia.