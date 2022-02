MeteoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Radio proclamata dall’UNESCO per il 13 Febbraio di ogni anno, sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle 11 alle 19, presso il Museo della Radio e della Televisione di Torino si terrà l’apertura straordinaria per l’evento “World Radio Day”.

In programma anche una visita guidata d’eccezione domenica 13 febbraio alle ore 15, a cura di Bruno Gambarotta e Mario Acampa,

accompagnati dal Direttore Alberto Allegranza.