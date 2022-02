Sicilia: gli chiedono il Green Pass e si cosparge di benzina minacciando di darsi fuoco

MeteoWeb

In Sicilia un uomo ha minacciato di darsi fuoco in segno di protesta contro la richiesta di esibire il Green Pass. L’episodio è avvenuto lunedì sull’isola di Favignana, all’ingresso di una banca. Alla richiesta di uno dei dipendenti dell’istituto bancario, l’uomo – un sessantenne disoccupato, residente nell’isola – ha iniziato a cospargersi di alcool, con minacciando di darsi fuoco con un accendino. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e denunciato alla procura di Trapani per interruzione di un pubblico servizio e altri reati.