Green Pass, Aidacon: “bocciato anche dal Consiglio d’Europa”

MeteoWeb

“Il Green Pass è illegittimo, lo avevamo più volte denunciato, ora anche il Consiglio d’Europa l’ha bocciato. Basta discriminazioni, i nostri figli tornino a frequentare le scuole e le palestre, a prendere gli autobus, a vivere liberi“: è quanto afferma in una nota, Carlo Claps, presidente dell’associazione napoletana Aidacon consumatori, commentando la bocciatura della certificazione verde da parte del Consiglio d’Europa. “Non si limitino più le attività lavorative, si tuteli il diritto al lavoro, non si violino più le nostre libertà individuali. La pandemia è un problema che non si risolve con il Green Pass ma iniziando, soprattutto, con il migliorare il sistema sanitario, le strutture ospedaliere, la medicina primaria di base. Se il Governo non eliminerà il Green Pass nelle prossime settimane, la nostra associazione si farà promotrice della più grande azione collettiva contro lo Stato italiano,” ha concluso il presidente di Aidacon.