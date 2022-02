Green Pass, Costa: “eliminazione il 31 marzo? E’ possibile”

MeteoWeb

In riferimento alla possibile eliminazione del Green Pass il 31 marzo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “è assolutamente uno scenario possibile. Teniamo conto che oggi dobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi per completare la campagna vaccinale, procedendo con questo ritmo è assolutamente ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato l’operazione, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso,” ha dichiarato, ospite di Giorgio Zanchini a ‘Radio Anch’io’, su Rai Radio1.

Gli obiettivi del governo, in tal senso, sono “riportare alla normalità il Paese. Ora siamo ancora in una fase delicata ma la prospettiva è questa: lavoriamo per arrivare a togliere tutte le restrizioni in un percorso graduale. Credo che sicuramente lo stato d’emergenza non verrà più rinnovato e da quel momento inizierà certamente una fase nuova“.