Green Pass, Toti: “in democrazia è sostenibile solo finché c’è stato d’emergenza che lo giustifica, poi è giusto abolirlo”

“Non sono vessatorio nei confronti di chi non si vaccina. Quando potremo permettercelo torniamo alle libertà totali, siamo in democrazia e certe norme sono sostenibili solo in uno stato di emergenza che le giustifichi“. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia, parlando a RaiNews24 dell’ipotesi di alleggerimento delle norme sul Green Pass. Anche uno dei più ferrei sostenitori del passaporto verde, quindi, lascia intendere come sia scontata la sua abolizione con la fine dello stato d’emergenza, in programma per il 31 marzo.