Guerra, arrivano segnali forti dall’Europa. Von der Leyen: “vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea”

“L’Ucraina è una di noi e la vogliamo nell’Unione“. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando ai microfoni di Euronews. Una dichiarazione forte, che arriva in un momento in cui pochi si aspettavano una presa di posizione così netta da parte dell’Europa, che di fatto non solo si schiera apertamente a favore dell’Ucraina, ma si spinge anche oltre. “Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che guida la forte resistenza all’invasione russa. Gli ho spiegato le misure forti e immediate che stiamo prendendo per affermare la difesa ucraina, la sua economia ei rifugiati, come le nuove sanzioni contro la Russia e la Bielorussia“, sottolinea su Twitter von der Leyen. “Accogliamo a braccia aperte gli ucraini che devono fuggire dalle bombe di Putin e sono orgogliosa del caloroso benvenuto che gli europei hanno dato loro“, ha precisato la presidente della Commissione Europea Ursula, in conferenza stampa a Bruxelles.