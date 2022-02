Guerra in Ucraina, conseguenze anche nella corsa allo Spazio: la Russia sospende i lanci dalla Guyana francese

MeteoWeb

Esclusa da ciò che i cittadini amano di più, lo sport, con l’annullamento della tappa del Gran Premio prevista a Sochi il prossimo 25 settembre, la Russia ha deciso ora di rispondere alle sanzioni andando a ledere anche un altro settore considerato un fiore all’occhiello dall’opinione pubblica: la corsa allo Spazio. Putin, infatti, si è ritrovato costretto a sospendere i lanci di missili spaziali dal cosmodromo di Kourou, nella Guyana francese, in seguito alle sanzioni decise dai Paesi occidentali in risposta all’invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale russa Roscosmos in un comunicato. “Come reazione alle sanzioni Ue contro le nostre imprese, Roscosmos sospende la sua cooperazione con i partner europei nell’organizzazione di lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou e richiama il suo personale tecnico dalla Guyana francese“.