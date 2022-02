Guerra in Ucraina, le esplosioni illuminano la notte di Kiev: deposito di petrolio e gasdotto in fiamme, missili russi anche su sito di smaltimento di rifiuti radioattivi [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Enormi esplosioni hanno illuminato il cielo di Kiev nella notte: una in particolare, la più potente, sarebbe avvenuta a una ventina di km dal centro della capitale ucraina.

In un’altra notte di guerra in Ucraina, dove infuriano i combattimenti a Kiev e Kharkiv, gli attacchi russi si sono concentrati sulle infrastrutture energetiche.

In fiamme un terminal petrolifero nella città ucraina di Vasylkiv, a circa 30 km a sud-ovest della capitale, Kiev. Il sindaco della città, Natalia Balasinovich, ha affermato che i missili russi hanno colpito l’area di stoccaggio del petrolio a sud-ovest della pista principale della base aerea di Vasylkiv.

“Il nemico vuole distruggere tutto quello che c’è intorno, ma non ci riuscirà. Resistete,” sono le parole del sindaco Balasynovych.

Il consigliere del ministero degli Interni Anton Gerashchenko, ha confermato e ha parlato di un danno ambientale colossale.

I servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro.

Le autorità hanno chiesto ai residenti di chiudere le finestre per evitare di respirare fumo e sostanze nocive.

Un gasdotto è stato fatto saltare anche a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, durante un attacco russo: lo ha confermato il servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali.

Le forze russe hanno anche colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev: lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo un primo rapporto dell’Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria.