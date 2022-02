Guerra in Ucraina: Elon Musk attiva il servizio Starlink per la connessione internet

MeteoWeb

“Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in arrivo“: lo ha scritto su Twitter Elon Musk, rispondendo a un tweet del vice primo ministro dell’Ucraina e ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, in cui attaccava l’imprenditore: “Mentre tu cerchi di colonizzare Marte la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i vostri razzi atterrano con successo dallo Spazio, i razzi russi attaccano il popolo civile ucraino! Vi chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink“.