Guerra in Ucraina, G7: “pronti ad intervenire per la stabilità di gas e petrolio”

MeteoWeb

“Stiamo monitorando da vicino le condizioni del mercato globale del petrolio e del gas, anche nel contesto dell’ulteriore aggressione militare della Russia contro l’Ucraina“. E’ quanto si legge in una nota del G7. “Sosteniamo l’impegno e il coordinamento coerenti e costruttivi tra i principali produttori e consumatori di energia verso il nostro interesse collettivo per la stabilità delle forniture energetiche globali e siamo pronti ad agire secondo necessità per affrontare potenziali interruzioni”, conclude la nota.

I Paesi del G7 sono dunque pronti “a intervenire” in caso di problemi nelle forniture di energia causati dall’invasione russa in Ucraina. “Siamo a favore della stabilita’ degli approvvigionamenti energetici mondiali e siamo pronti ad agire al bisogno per far fronte a eventuali problemi” si legge in un comunicato congiunto diramato al termine della riunione di oggi in videoconferenza.