Guerra in Ucraina: il mistero dei missili balistici ‘in giro’ per Mosca – VIDEO

Sui social network russi circolano da ore filmati e foto di missili balistici intercontinentali nucleari Yars a bordo di mezzi pesanti articolati, in giro per la capitale. E’ quasi come se Mosca fosse diventata una enorme base militare. Il dubbio, lecito, è che possa trattarsi di propaganda di cattivo gusto. Sta ora ai servizi di intelligence occidentali cercare di capire cosa ci sia di vero e quanto sia semplice propaganda fuorviante, utile solo a spaventare e intorbidire le acque.

Filmati come quello visibile cliccando sul link di seguito, mostrano missili balistici intercontinentali nucleari russi Topol-M a Mosca: