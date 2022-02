Guerra in Ucraina: il Regno Unito ordina ai suoi porti di bloccare l’accesso a tutte le navi collegate alla Russia

MeteoWeb

Oggi il Regno Unito ha ordinato ai suoi porti di bloccare tutte le navi battenti bandiera russa o che si ritiene siano registrate, possedute o controllate da qualsiasi persona collegata alla Russia, aumentando la pressione su Mosca. Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha comunicato in una lettera a tutti i porti del Regno Unito che sono state elaborate ulteriori sanzioni dettagliate contro la navigazione russa in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

“Il settore marittimo è fondamentale per il commercio internazionale e dobbiamo fare la nostra parte nel limitare gli interessi economici della Russia e costringere il governo russo a rispondere“, ha affermato Shapps nella lettera. Il segretario ha dichiarato che alle navi russe non è più consentito entrare nei porti del Regno Unito e che dovrebbe essere vietata qualsiasi nave ritenuta di proprietà, controllata, noleggiata o gestita da qualsiasi persona collegata alla Russia. Anche qualsiasi nave gestita da una “persona designata” o qualsiasi nave battente bandiera russa o registrata in Russia deve essere bloccata.

“Cercheremo di supportare i porti del Regno Unito nell’identificazione delle navi russe nell’ambito di quanto sopra e comunicheremo direttamente con i porti pertinenti quando identificheremo le navi dirette ai porti del Regno Unito che rientrano nell’ambito di cui sopra”, ha affermato Shapps.