“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30“. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale in riferimento alla guerra scoppiata in Ucraina per mano della Russia nella notte.