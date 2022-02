Guerra in Ucraina, Zelensky: “i russi stanno compiendo un genocidio, attacchi brutali, colpiti ospedali e civili” [FOTO]

MeteoWeb

Le “azioni criminali” della Russia contro l’Ucraina hanno la caratteristica di un “genocidio“: è quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video. Secondo Zelensky, Mosca si sta “vendicando” e le sue truppe hanno deciso di attaccare i civili.

“Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili, ma dalle prime ore dell’invasione le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture civili. Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case,” ha dichiarato Zelensky. “La notte è stata brutale, sono state attaccate anche le ambulanze“.

Il presidente dell’Ucraina ha chiesto oggi ai cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro la Russia: “Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy si rivolge a tutti i cittadini del mondo, amici dell’Ucraina, pace e democrazia. Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra,” si legge in una dichiarazione del governo pubblicata sul sito web della presidenza.