Guerra Ucraina, Commissario UE: “nessuna conseguenza su Galileo e Copernicus” dal ritiro di Roscosmos da Kourou

MeteoWeb

In risposta alla decisione dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos di ritirare il proprio personale dal Centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese, il Commissario europeo per lo Spazio Thierry Breton ha confermato che non ci saranno conseguenze sulla continuità e la qualità dei programmi spaziali Galileo e Copernicus.

“Prendo atto della decisione dell’agenzia spaziale russa Roscosmos di ritirarsi dal Centro spaziale della Guyana di Kourou, a seguito delle sanzioni imposte alla Russia dall’UE e i suoi partner in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina – è stato spiegato in una nota – Confermo che questa decisione non ha conseguenze sulla continuità e sulla qualità dei servizi Galileo e Copernicus. Né questa decisione mette a rischio il continuo sviluppo di queste infrastrutture“.

Lo sviluppo di questi due programmi spaziali europei “proseguirà“. “Siamo pronti – ha concluso Breton – ad agire con decisione, insieme agli Stati membri, per proteggere queste infrastrutture critiche in caso di aggressione, e continuare a sviluppare Ariane 6 e VegaC per garantire l’autonomia strategica dell’Europa nell’area dei lanciatori“.