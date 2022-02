Guerra Ucraina, distrutto l’Antonov 225 “Mriya”: era il gioiello dei cieli dell’est – FOTO

MeteoWeb

Mentre la Russia intensifica il suo attacco all’Ucraina, il più grande aereo del mondo, l’Antonov 225 “Mriya” (AN225), potrebbe essere stato distrutto durante la guerra. Sulla base di un’immagine sgranata che mostra un aereo in un hangar che viene bombardato, si ipotizza che l’aereo nella fotografia sia il leggendario AN225, l’aereo cargo a sei motori (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Un solo velivolo del modello è stato costruito dalla società produttrice di aeromobili Antonov con sede in Ucraina.

La fotografia mostra un grande aereo sotto un hangar dal tetto curvo in fiamme, suggerendo che un missile abbia colpito l’aereo. L’aereo è stato parcheggiato l’ultima volta all’aeroporto di Hostomel vicino alla capitale Kiev, conosciuta anche come Aeroporto Internazionale Antonov. L’aeroporto è di proprietà della società produttrice di aeromobili Antonov. La società non ha informazioni sullo stato dell’aereo e non ha né confermato né smentito che l’AN225 sia stato distrutto.

Il motivo per cui la compagnia non ha informazioni è dovuto al fatto che l’aeroporto è sotto il controllo dei russi. Le forze russe avevano preso il controllo dell’aeroporto il 25 febbraio dopo un tentativo fallito il 24. Poiché l’aeroporto ha una pista che consente l’atterraggio di aerei da trasporto per carichi pesanti, significa che la Russia sarà ora in grado di trasportare in aereo truppe e macchinari militari pesanti direttamente alla periferia della capitale Kiev.

L’aereo Antonov AN225 Mriya è stato costruito nel 1985 da Antonov nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, nell’URSS all’epoca. È l’aereo più pesante mai costruito e ha l’apertura alare più lunga. L’aereo è stato originariamente costruito per trasportare i veicoli di lancio della prevista navicella spaziale Buran, la risposta sovietica allo space shuttle statunitense, ma quel programma spaziale non mai ha visto la luce del giorno. Pertanto, l’aereo è stato utilizzato come aereo cargo, impiegato principalmente per scopi di trasporto aereo cargo strategico, per trasportare macchinari grandi e pesanti che altri aerei non possono trasportare.

Anche se è stato parzialmente costruito un secondo AN225, il progetto è stato abbandonato dopo la caduta dell’URSS. Gli sforzi per riavviare il progetto non hanno avuto successo a causa di problemi finanziari e anche a causa dei conflitti Ucraina-Russia, poiché l’aereo ha bisogno di molte parti dalla Russia.

Se l’AN225 è stato davvero distrutto, questo segnerà la triste fine di un glorioso capitolo della storia dell’aviazione. L’enorme aereo ha sei motori turbofan e 32 ruote, brucia fino a 20 tonnellate di carburante all’ora e ha un peso massimo al decollo di 640 tonnellate, 65 tonnellate in più rispetto al peso massimo al decollo per un Airbus A380. Un aspetto particolare dell’Antonov è la doppia coda enormemente ampia. Montare un oggetto di grandi dimensioni sopra la fusoliera distorce il flusso d’aria verso gli elevatori di coda e il timone su un aereo a coda singola, ma il design a doppia coda risolve questo problema.

Poco dopo che l’unico AN-225 mai costruito prese il volo, il programma spaziale sovietico vacillò, vittima dell’implosione dell’economia sovietica, e l’AN225 sembrava diventare l’ennesimo elefante bianco sovietico. Sono stati proposti altri usi per l’AN225, incluso trasformarlo in un aereo di linea a tre piani, ma dopo alcuni anni, l’unico AN225 esistente è stato ridisegnato con un nuovo enorme portello di carico e l’aereo ha avuto una seconda vita come un gigantesco sollevatore, in grado di trasportare carichi utili troppo grandi e pesanti per qualsiasi altro aereo. Nel 2009, l’AN225 ha stabilito un record per il più grande elemento trasportato in aereo, un generatore da 189 tonnellate destinato a una centrale elettrica a gas in Armenia.