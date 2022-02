Guerra Ucraina, la denuncia di una deputata: “Brucia ancora un deposito di petrolio colpito a Sud di Kiev”

MeteoWeb

“Sta ancora bruciando” il deposito di petrolio “bombardato dalle truppe russe” stanotte a Vasylkiv, 40 chilometri a sud di Kiev. Lo ha riferito la deputata ucraina e il numero due del partito Holos (Voce), Inna Sovsu, che in un tweet ha sottolineato che “è impossibile spegnere l’incendio in sicurezza a causa dei fuochi per l’aeroporto“. “A Kiev, gli occupanti hanno quasi colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. Hanno colpito una recinzione. La volta potrebbe essere prossimamente senza ‘quasi’“, ha proseguito Sovsun, riferendo che “ieri abbiamo inviato inviare una lettera all’per riferire che non controlliamo la centrale nucleare di Chernobyl. L’attacco di Putin è una catastrofe non solo per l’Ucraina, ma una minaccia diretta per l’intera Europa e il mondo“. “Tutti i nostri molti anni di lotta per il nostro pianeta e per l’ecologia possono essere distrutti in questa guerra. Invito a tutti gli attivisti ambientali ad agire sul serio“, ha aggiunto.