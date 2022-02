Tempesta Corrie: fortissime raffiche di vento a Heathrow, aereo British Airways non riesce ad atterrare [VIDEO]

MeteoWeb

E’ stato catturato in un video il momento in cui un aereo della British Airways, partito da Aberdeen, in Scozia, ha interrotto un tentativo di atterraggio sulla pista dell’aeroporto Heathrow di Londra a causa del forte vento.

Il filmato realizzato dalla piattaforma di live streaming Big Jet TV mostra il momento in cui velivolo effettua il tentativo, ostacolato dalle forti raffiche della tempesta Corrie.

Le ruote dell’aereo hanno toccato terra brevemente, ma poi il velivolo ha oscillato, costringendo il pilota a riprendere quota.

L’atterraggio è avvenuto con successo al secondo tentativo.

“I nostri piloti sono altamente qualificati per gestire una serie di scenari, comprese condizioni meteo estreme, e il nostro equipaggio di volo ha fatto atterrare l’aereo in sicurezza. I nostri clienti e l’equipaggio sono sbarcati tutti normalmente,” ha dichiarato British Airways ad Euronews.

La tempesta Corrie lunedì ha colpito parti del Nord Europa con forti venti che hanno raggiunto fino a 145 km/h in alcune aree, secondo il Met Office britannico.