I Ciceroni del Clima spiegano il cambiamento climatico al Castello del Roccolo – VIDEO

60 giorni senza precipitazioni, un inverno sinora inesistente, temperature con medie stagionali maggiori di 1.5°C. Il nostro pianeta ha il febbrone e a spiegarcelo saranno i Ciceroni del Clima.

Ovvero la classe 3° D dell’Istituto Comprensivo di Busca che, guidati dai loro insegnanti, con la collaborazione dei volontari, di Datameteo Educational OdV e la partecipazione del dottor Paolo Bertolotto meteorologo di Arpa Piemonte, hanno realizzato un video didattico per spiegare in modo originale, il loro punto di vista e le azioni necessarie a mitigare il cambiamento climatico in corso da locale a globale.

Ciak, si gira: arruolati gli attori e scelto come set il castello del Roccolo, tesoro neo gotico della città di Busca, in provincia di Cuneo, ecco quindici minuti di video ricchi di contenuti in cui, in modo chiaro e genuino, i ragazzi partendo dalla curiosa storia del castello hanno voluto spiegare che cambiare si può ma bisogna farlo in fretta. Bastano alcune azioni semplici, concrete e attuabili da chiunque per fare sì che l’impatto dell’uomo sulla natura sia rispettoso.