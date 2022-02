“Nave russa? Puoi usare i remi!”: i georgiani si rifiutano di rifornire carburante ai russi – VIDEO

MeteoWeb

Il gesto eclatante da parte dell’equipaggio di una nave da rifornimento georgiana sta facendo il giro del mondo e il VIDEO, visibile nel link in basso, è diventato virale sui social. La guerra tra Russia e Ucraina sta monopolizzando il mondo dell’informazione e non solo, in difesa del popolo inerme, attaccato dall’esercito invasore, i georgiani si sono rifiutati di rifornire di carburante una nave russa. L’esclamazione è stata eclatante: “Nave russa? Caxxo! Puoi usare i remi!”.

“Adoro i georgiani! Verremo sicuramente a trovarvi e a bere vino con voi“, ha scritto sui social un cittadino ucraino postando il video che in pochissimo tempo ha avuto migliaia di condivisioni.