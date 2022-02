Il cartone italiano “MeteoHeroes” diventa un videogame per bambini

MeteoWeb

Il cartone italiano “MeteoHeroes – Insieme per la Terra” diventa un videogioco per bambini e famiglie. Oggi infatti Sony Interactive Entertainment España e Mondo TV Studios ne annunciano il lancio in tutto il mondo per PlayStation e PC su piattaforma STEAM. Il progetto è ispirato alla famosa serie tv d’animazione “MeteoHeroes”, coprodotta in Italia da Mondo TV SpA e MeteoExpert–IconaClima: il videogame, al quale potranno giocare bambini di tutte le età (PEGI 3), è già disponibile su PlayStation Store (al prezzo di 19,99 euro), mentre la versione fisica arriverà nei negozi in autunno. La popolare serie tv, in onda dal luglio 2020 su Cartoonito (canale 46 del DTT), promuove valori importanti come il rispetto per l’ambiente e la natura e la lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico.

Il videogioco “MeteoHeroes – Insieme per la Terra” consente ai bambini di unirsi alle avventure dei sei simpatici personaggi del popolare cartone animato in un divertentissimo gioco di piattaforma che combina avventura e azione: una formula perfetta per tutta la famiglia, con numerosi nemici da sconfiggere ed emozionanti avventure da vivere in diversi scenari sparsi nei sei continenti. Ad ogni livello, i giocatori dovranno trovare degli oggetti nascosti che li aiuteranno a ripulire le città dall’inquinamento. Le vendite del videogioco saranno collegate alla piantumazione di alberi in diverse aree del mondo (a partire dal Camerun, per il progetto solidale Cocoa Farmer Agroforestry) attraverso l’organizzazione non profit Tree-Nation, che permette a cittadini e aziende di piantare alberi in tutto il mondo e compensare le emissioni di CO2.

Il videogame è una coproduzione tra Sony Interactive Entertainment España e Mondo TV Studios, in collaborazione con Gammera Nest (creatori di “Nubla” e “Aces of the Multiverse”), che a sua volta è responsabile del coordinamento dello sviluppo a carico di rBorn Games, autori di “The Five Covens”. Inoltre, vanta il supporto di PlayStation Talents attraverso l’area di PlayStation Alliances, il programma della compagnia che promuove lo sviluppo dei videogiochi in Spagna. Sarà disponibile in sei lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco, portoghese. Il lancio del videogioco segue il grande successo della prima stagione della serie d’animazione “MeteoHeroes – Insieme per la Terra”, visibile ad oggi in oltre 140 paesi e disponibile in più di 20 lingue, che dal prossimo aprile sarà seguita dalla seconda stagione (52 episodi da 13 minuti ciascuno) in Prima Tv Assoluta su Cartoonito. Inoltre, dal 7 marzo i fan dello show potranno seguire “Le Pillole dei MeteoHeroes”, una mini-rubrica dedicata ai segreti dei principali fenomeni meteorologici e a tante curiosità sul clima, in onda sul canale e disponibile anche sulla Cartoonito App.

“Con dei personaggi così adorabili e vivaci e un mix perfetto tra avventura, divertimento ed educazione, crediamo che il marchio MeteoHeroes si adatti perfettamente al mondo del videogioco”, ha affermato Maria Bonaria Fois, amministratore delegato di Mondo TV Studios. “Grazie anche alla profonda esperienza dei nostri soci coproduttori, auspichiamo che questo videogioco sarà un grande successo tra gli spettatori della serie e continuerà ad attrarre un’ampia fetta di pubblico’’.

“L’uscita di questo straordinario videogioco dimostra il crescente successo dei MeteoHeroes nel mondo”, ha detto Luigi Latini, amministratore delegato di MeteoExpert–IconaClima e ideatore del cartone. “In questi mesi, sono stati anche lanciati libri, podcast, pillole educative, giocattoli e figurine ispirati ai nostri sei piccoli supereroi. In anteprima posso annunciare che stiamo preparando delle schede didattiche da utilizzare nelle scuole per insegnare ai bambini delle elementari il rispetto dell’ambiente, l’importanza dell’ecologia e i pericoli del cambiamento climatico”.

“MeteoHeroes – Insieme per la Terra è la dimostrazione di come i videogiochi siano un potente strumento di trasmissione di valori, un aspetto che PlayStation, attraverso il suo programma PlayStation Talents, tiene in alta considerazione”, ha sottolineato Roberto Yeste, head of PR, Communication & Esports, Partnerships e New Business Development director di PlayStation Iberia. “Ci auguriamo che i bambini, insieme alle loro famiglie, possano divertirsi grazie al videogioco, proprio come fanno con la serie tv’’.