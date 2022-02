Il ciclone Dovi travolge la Nuova Zelanda: piogge intense e venti fino a 150 km/h, blackout diffusi ad Auckland [FOTO]

MeteoWeb

Il ciclone Dovi ha colpito molte parti della Nuova Zelanda nelle scorse ore, con venti di burrasca e forti piogge che hanno causato il caos, costretto temporaneamente la chiusura dell’Auckland Harbour Bridge, e determinato interruzioni di corrente in tutta Auckland.

La polizia ha esortato la popolazione a evitare i viaggi non essenziali: i venti di burrasca hanno colpito alcune aree con raffiche comprese tra 130 km/h e 150 km/h.

La compagnia elettrica Vector ha affermato che la tempesta ha determinato condizioni meteo “estremamente difficili” con raffiche fino a 150 km/h che hanno portato a blackout diffusi ad Auckland. Alcune utenze potrebbero rimanere senza elettricità per giorni.

Mark Owen, del Waka Kotahi National Emergency Management Team, ha affermato che diverse autostrade sono state chiuse a causa di frane e inondazioni, con gravi interruzioni, inevitabili data l’entità del maltempo.

I vigili del fuoco hanno risposto a più di 300 chiamate in tutto il Paese, la maggior parte ad Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Taranaki e Wellington. La maggior parte degli interventi riguarda alberi crollati e linee elettriche interrotte.

In precedenza, sono state emesse allerte per vento forte per Auckland, Bay of Plenty, Coromandel, Great Barrier Island, Waikato, Hawke’s Bay, Taranaki, Tararua, Waitomo, Wairarapa, Wellington e Marlborough.

Nelle scorse ore forti piogge hanno colpito la parte inferiore dell’Isola del Nord e la parte superiore dell’Isola del Sud e al momento in queste aree si registrano precipitazioni più intense.

MetService ha riferito che nelle ultime 12 ore Wellington ha registrato 109 mm di pioggia, Lower Hutt 126 mm, Kelburn 86 mm e il Wellington Airport 81 mm. Rilevati anche 121 mm di pioggia a Masterton e 130 mm a Takaka Hill (Nelson).