Meteo, piogge in Namibia: festa per il fiume Swakop che raggiunge l’oceano dopo 11 anni – FOTO e VIDEO

Il fiume Swakop in Namibia si è riversato nell’Oceano Atlantico per la prima volta in 11 anni, a seguito di forti piogge. Armati di smartphone e macchine fotografiche, le persone si sono radunate alla foce del fiume per assistere al raro evento, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Il fiume Swakop ha trasformato l’acqua blu dell’Atlantico intorno a Swakopmund in un colore marrone ricco di sedimenti. L’arrivo dell’acqua e il momento in cui sfocia nell’oceano vengono celebrati con applausi e champagne.

Il fiume Swakop si prosciuga nel deserto del Namib tranne che nelle stagioni di pioggia estrema, quando sfocia nell’oceano. È arrivato nell’Atlantico per l’ultima volta nell’aprile 2011, dopodiché la maggior parte degli affluenti che alimentano il fiume Swakop si è prosciugata.

Pauline Mufeti, responsabile dei Servizi idrologici del Ministero dell’agricoltura, dell’acqua e della riforma agraria, ha affermato che questo scenario arriva in un momento in cui la maggior parte dei bacini idrici del Paese sono pieni per oltre l’80%. Mufeti ha affermato che i livelli dell’acqua delle dighe del Paese sono sufficienti fino alla prossima stagione delle piogge.

Il deserto del Namib è una combinazione di dune di sabbia e rocce nude che si estende lungo la costa occidentale dell’Africa meridionale. I fiumi scorrono verso la costa in questo ambiente arido ma molto raramente raggiungono l’oceano. Il fiume Swakop è uno di questi e fluisce nell’Oceano Atlantico un po’ a sud della città di Swakopmund.

Nei giorni scorsi, varie zone della Namibia hanno ricevuto piogge. La regione del Kunene è stata estremamente fortunata in quanto nel corso di 4 giorni Damara Mopane ha ricevuto 124mm id pioggia. Anche Omarunga ha ricevuto 39mm di pioggia in 2 giorni. Palmwag ha ricevuto un totale di 15mm nel corso di 3 giorni. Anche nel Gondwana Kalahari Park, nel Gondwana Canyon Park e nel Gondwana Namib Park, è stato festeggiato l’arrivo della pioggia.