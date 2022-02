Il Meteo in Lombardia: da domani espansione di un promontorio anticiclonico, sole ovunque fino a mercoledì

MeteoWeb

“L’allontanamento di un fronte perturbato lascia oggi sulla regione venti forti da nord a tutte le quote, con effetti di favonio in pianura e nelle valli; da domani espansione di un promontorio anticiclonico con cielo soleggiato ovunque fino a mercoledì. Giovedì, seppure ancora stabile in quota, un flusso umido dal Golfo Ligure porterà qualche nube in pianura, mentre tra venerdì e sabato è probabile il cedimento della struttura di alta pressione con nubi più diffuse e isolata pioviggine“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno ovunque eccetto qualche nube alla notte a ridosso della dorsale Alpina.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in lieve calo in pianura e in aumento in montagna. In pianura minime tra -2°C e 0°C, massime tra 10°C e 12°C.

Zero termico: in risalita da ovest fino ad oltre 3200 metri in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali, con qualche residuo rinforzo alla notte; in montagna settentrionali, da moderati a forti sulle cime alla notte ed al mattino, ma in progressiva attenuazione nella giornata.