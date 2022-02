Il Meteo in Lombardia: da domani intensificazione delle correnti con venti forti

MeteoWeb

Oggi “parzialmente soleggiato, lunedì e martedì intensificazione delle correnti con venti da moderati a forti da nordovest e deboli nevicate sulle zone alpine, da mercoledì vento debole e assenza di precipitazioni. Temperature sopra la norma del periodo, soprattutto nei valori massimi“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sulle zone alpine e prealpine in prevalenza molto nuvoloso o coperto, altrove poco nuvoloso o al più variabile salvo addensamenti di nubi basse o nebbia fino al primo mattino sulla Pianura.

Precipitazioni: deboli, soprattutto in mattinata e in serata, sulle zone alpine e localmente su quelle prealpine con neve fino a 800 – 1000 metri. Nelle ore centrali non è escluso qualche piovasco anche sull’Appennino Pavese, scarsa probabilità in Pianura.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero o moderato aumento. In Pianura minime intorno a 4 °C, massime intorno a 16 °C.

Zero termico: intorno a 2000 metri, in sensibile abbassamento nel corso della giornata, fino a 1000 – 1200 metri sulle zone alpine e prealpine.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, in rinforzo dalla mattinata a partire dalle zone alpine fino a ovunque moderati o forti da nord o nordovest dal pomeriggio con raffiche fino a 60 – 80 km/h.