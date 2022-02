Il Meteo in Lombardia: da domani marcato rinforzo del vento a tutte le quote

MeteoWeb

“Fino a domattina flusso nordoccidentale sul Nord Italia senza fenomeni significativi sulla Lombardia: foschia e nubi basse in pianura, venti deboli, precipitazioni assenti. Dalla sera di domenica l’addossamento di un fronte freddo all’arco alpino porterà nubi e deboli nevicate sulle Alpi, ma soprattutto un marcato rinforzo del vento a tutte le quote, con favonio in pianura nelle ore centrali di lunedì. Attenuazione del vento martedì, con tempo stabile e soleggiato successivamente“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nubi basse o nebbie al mattino sulla pianura e in Appennino, soleggiato o al più velato sulle Alpi; nel pomeriggio nubi via via più spesse sui rilievi, con nubi basse residue sulla bassa pianura.

Precipitazioni: deboli nevicate sui rilievi settentrionali di confine in tarda serata.

Temperature: minime e massime in lieve calo sulla pianura, in lieve aumento sulle Alpi. In pianura minime tra 0°C e 3°C, massime tra 8°C e 10°C.

Zero termico: attorno a 1900 metri, a quote più elevate sull’Appennino.

Venti: in pianura deboli occidentali al mattino, in rinforzo fino a localmente moderati in serata; in montagna moderati dai quadranti occidentali, in rinforzo a partire dalle cime in serata.

Altri fenomeni: foschie dense o nebbie sulla pianura fino al mattino.