Il Meteo in Lombardia: domani piogge in tutta la regione, quota neve in calo

“Lunedì progressivo peggioramento a causa di una saccatura nord-atlantica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale con precipitazioni in estensione dal pomeriggio a tutta la regione e persistenti sino a martedì mattina. Quota neve in calo su zone occidentali fino alla pianura. Da martedì pomeriggio condizioni in miglioramento grazie ad un progressivo aumento del campo di pressione“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani dalle prime ore rapido aumento della nuvolosità da ovest verso est fino a molto nuvoloso o coperto ovunque in mattinata.

Precipitazioni: in tarda mattinata deboli o molto deboli sparse tra Pianura e Appennino; nel corso del pomeriggio in estensione e diffusione a tutta la regione. Neve generalmente oltre 600 metri, in calo in serata fino a quote di pianura su zone occidentali.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo. In Pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 4°C.

Zero termico: intorno a 900 metri, in calo in serata sulle zone occidentali fino a circa 300 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali.